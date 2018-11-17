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17.11.2018 00:42
Рубрика: В мире

Летевший из Москвы в Лондон лайнер экстренно сел в Берлине

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Летевший из Москвы в Лондон лайнер совершил незапланированную посадку в Берлине.

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"Это была техническая промежуточная посадка. Самолет успешно приземлился в аэропорту "Тегель" в 17:17 по местному времени", - рассказал агентству "Интерфакс" пресс-секретарь объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.

Напомним, Airbus A321, принадлежащий британской авиакомпании British Airways, вылетел из московского аэропорта Домодедово в 17:06. Во время полета произошла разгерметизация. Командир экипажа доложил о проблеме и запросил экстренное снижение до безопасной высоты - 3 тысячи метров. Диспетчеры дали команду следовать в ближайший аэропорт. На борту находились 128 пассажиров, никто не пострадал.

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