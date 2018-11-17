Лидер КНР не видит победителей в торговых войнах

В войнах не бывает победителей, заявил на 26-м саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее председатель КНР Си Цзиньпин.

"История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, холодная это война, горячая или торговая война, победителей в ней не будет", - особо отметил китайский лидер.

По его словам, не существует таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций.

Между тем президент США Дональд Трамп сигнализировал о планах прекратить торговую войну с Китаем, утверждает деловое издание Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Якобы президент США готов обсудить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 30 ноября-1 декабря. Такое решение глава Белого дома принял после телефонного разговора с китайским лидером в четверг. В продолжение беседы Дональд Трамп дал указание чиновникам разработать условия потенциальной сделки.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась 6 июля 2018 года после вступления в силу взаимных повышенных таможенных тарифов. США ввели пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму в 34 миллиарда долларов в год. Со своей стороны, Пекин ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу пошлины США в размере 10 процентов на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в год. Соответственно, Китай ввел дополнительные пошлины на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.