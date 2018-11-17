Лидеры АТЭС сфотографировались в новогвинейских рубашках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в фотографии на саммите АТЭС, который в эти дни проходит в Папуа - Новой Гвинеи. Все участники саммита - главы государств и правительств - вышли для фотографирования в национальной одежде страны-хозяйки мероприятия.

Как сообщает ТАСС, подобное фотографирование символизирует сплоченность и общность стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В этот раз одежда глав делегаций была украшена национальным орнаментом и стилизованными изображениями масок Татануа. Эти маски, согласно поверьям местных племен, приносят удачу во время встреч и ведения переговоров. Мужчины были одеты в рубашки и брюки, которые отличались друг от друга по цвету. Так, Дмитрий Медведев был одет в рубашку желтого цвета.

Сегодня Дмитрий Медведев принял участие в Деловом саммите АТЭС, пленарном заседании Делового консультативного совета, диалоге лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета, а также встрече лидеров АТЭС с лидерами островных государств Тихого океана.