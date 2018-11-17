Минэкономики создало департамент производительности и эффективности

Департамент производительности и эффективности создан в Минэкономики России. Он будет заниматься реализацией нацпроекта по повышению производительности труда, согласно которому производительность труда к 2024 году должна прибавлять по пять процентов ежегодно.

Приказ об этом подписал министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

Возглавила новый департамент Юлия Урожаева, которая ранее была помощником министра. Уточняется, что к команде присоединились профессионалы из региональных органов власти, бизнеса, НКО, чтобы вместе выработать нестандартные решения и применить бизнес-подходы к решению госзадач.