Министерство культуры окажет миноритарную поддержку фильмам

На VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в рамках секции "Кино" состоялся круглый стол "Россия и мир: государственная поддержка и международное производство", в котором приняли участие ведущие российские и итальянские продюсеры (Италия - почетный гость Форума), а также - представители Министерств культуры обеих стран.

Во второй части круглого стола было сделано революционное для российских кинопроизводителей в России заявление. Ольга Любимова - директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ - объявила о том, что в нашей стране кинопродюсерам будет оказываться миноритарная поддержка.

По просьбе обозревателя "РГ" Любимова уточнила, что решение такое уже принято: "в планах министерства и департамента на следующий год стоит этот конкурс.... Он предстоит следующей осенью, а пока мы определяемся с частными особенностями и спецификой". Любимова также пообещала что "через паузу (после Форума - прим. С.А.) мы встретимся в министерстве рабочей группой и сделаем официальное заявление по поводу конкурса".

Для тех, кто далек от кинопроизводства поясним: миноритарная поддержка - означает что Минкульт будет давать деньги, с которыми российские кинематографисты смогут подключаться к зарубежным проектам на официальной основе. При этом смогут соответствовать Европейской конвенции - часть стран Европы, в том числе и Россия, в свое время подписали такое соглашение.

По нему - проекту каждой страны, которая вступает в копродукцию, присваивается статус национального фильма. Минкульт, если будет введена миноритарная поддержка, будет рассматривать на конкурсной основе проекты с участием зарубежных актеров, режиссеров и других кинопроизводителей.

"Количество поддержанных проектов зависит от качества тех, что будут поданы. Кружки на воде мы рисовать не будем", - сказала Ольга Любимова. А продюсеры, которые присутствовали на встрече, обсудили профессиональное видение нововведения и внесли свои предложения.

Так, Наталья Дрозд - продюсер фильма "Аритмия" и других картин - сформулировала сумму миноритарной поддержки: "европейская практика - 100-150 тысяч евро на проект, и миноритарий входит, как правило, последний. И, поскольку все происходит в рамках Европейской конвенции, должен быть творческий вклад - креативная составляющая". Продюсер также добавила, что такое решение министерства - "это важно, и мы все его ждали, потому что многие наши коллеги выступали мажоритарными продюсерами. Но эта история должна быть взаимной". "Иностранные фонды всегда смотрят есть ли поддержка небольшими деньгами со стороны государства. Это нам сильно облегчит жизнь", - сказала Наталья Дрозд.

Артем Васильев - продюсер таких фильмов, как "Довлатов", "Война Анны", "Юморист" и других - сказал так: "Я оцениваю эту новость в наших условиях, как революционную. Россия с такой поддержкой становится системным игроком на европейском рынке копродукции, и это открывает возможность для планомерной совместной работы. Второе - мы экономим государственные деньги... И третье - важна координация, потому что совместное производство - дело не быстрое. Важны четкие даты проведения конкурсов".

Жанна Тедеева-Калинина поделилась недавним опытом работы над фильмом "Подвал" режиссера Игоря Волошина, который делался в копродукции с Чехией и Словакией. Юлия Мишкинене ("Салют-7", "Рыба-мечта" и другие проекты) привела в пример сотрудничество с Бразилией и прибалтийскими странами: "Миноритарная поддержка - это возможность сделать кино с другой территорией, а копродукция помогает не только собрать ресурсы, но и развить интерес к стране". Продюсер сказала, что сумма миноритарной поддержки зависит от бюджета фильма и назвала цифру - "порядка 30 процентов от бюджета".

Екатерина Филиппова ("Человек, который удивил всех" и другие фильмы) подчеркнула, что "главная задача - не ошибиться в экспертизе проектов". Она сказала, что "фильмов производится много, и на этапе появления интереса к тому или иному проекту может быть много сбоев. Тут нет единого рецепта. Это как кулинарная книга с рецептами. Правильно сделанная творческая экспертиза позволит минимизировать риски попадания "не туда".

Нужны люди, которые находятся "в рынке", понимают, о чем речь, какие темы востребованы в мире, и они - в курсе планов перспективных европейских режиссеров. И тогда будет экспансия российского кино на зарубежный рынок".

Кира Саксаганская ("Дурак", "Прогулка", "Майор" и другие фильмы) сказала о том, что важно в экспертное жюри ввести фестивальных отборщиков, по поводу суммы поддержки высказалась так: "до 200 тысяч евро, чтобы уменьшить риски" и сделала акцент на том, что самое главное в такой ситуации качество сценария киноработ.