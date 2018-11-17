На востоке Канады выпало три месячные нормы осадков

В городах на востоке Канады выпало почти три месячные нормы осадков. Самые сильные осадки отмечались в провинции Новая Шотландия. Там высота снежного покрова уже превышает 25 сантиметров при норме в 9 сантиметров.

В западных и центральных районах еще и похолодало. Так, в Альберте столбики термометров опустились до отметки "-12 градусов", а в Саскачеване - до минус 23-х. Синоптики отмечают, что для ноября больше характерны дожди при плюсовой температуре.

Пятничные снегопады внесли существенные коррективы в обычную жизнь канадцев. Во многих аэропортах, в том числе в Торонто, Оттаве, Монреале и Галифаксе, были задержаны сотни авиарейсов. Также отменили занятия в школах. В Нью-Брансуике из-за обрыва ЛЭП без света остались почти 4 тысячи потребителей, сообщает ТАСС.