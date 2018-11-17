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Названа причина смерти певца Евгения Осина

Поп-музыка
    17.11.2018, 19:34
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец, музыкант и автор песен Евгений Осин скончался сегодня, 17 ноября, в Москве от остановки сердца.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Добавляя: "по некоторой информации", перед этим артист "в течение недели пил алкогольные напитки". Что врачи ему категорически запретили.

Известно, что тело музыканта обнаружила его сестра Альбина Осина: "Она приехала к нему, так как он весь день не выходил на связь, и открыла дверь своим ключом". 

Обнаружив брата без признаков жизни, Альбина попросила соседа вызвать "скорую". Прибывшим медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 году в Москве в семье водителя троллейбуса. Музыкой увлекся в подростковом возрасте, играл на барабанах в школьном ансамбле. Свой первый коллектив собрал в 1986-м.

Работал в составе групп "Николай Коперник", "Альянс", "Браво" - после ухода Агузаровой, с собственными коллективами "Дед Мороз" и "Авалон", сольно.

Известен песнями "Плачет девушка в автомате", "Таня плюс Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо".

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