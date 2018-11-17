Названы десять лучших телесериалов 2018 года

Составлен топ лучших телесериалов текущего года. Список публикует журнал Time, для начала посетовав, что отслеживать происходящее в этом сегменте досуга все сложнее и сложнее, поскольку сериальный, так сказать, ландшафт разросся до немыслимых, просто неприличных уже размеров - до "бесконечного разнообразия".

Тем не менее автору обзора удалось вычленить из потока десятку шоу, которые выделяются яркими пятнами и как минимум заслуживают внимания.

Замыкает топ "Поза" (Pose) канала FX от неутомимых Мёрфи и Фэлчака, создателей "Американской истории ужасов", "Американской истории преступлений" и "Хора". Кислотно костюмированная, жеманная драма формата "вырви глаз" рассказывает о проблемах трансвеститов и транссексуалов Нью-Йорка восьмидесятых, субкультуре данных личностей и сопутствующих проблемах, среди которых - СПИД, нетерпимость и конкуренция. Сериал встречен с воодушевлением и продлен на второй сезон - с премьерой в 2019-м.

Ступенькой выше - "Возвращение домой" (Homecoming) от Amazon, драматический психологический триллер Сэма Эсмейла, автора "Мистер Робота", с Джулией Робертс в главной роли - врача с амнезией. Плюс Бобби Каннавале, Сисси Спейсек и "хичкоковская атмосфера". Второй сезон - в следующем году.

Восьмое место - "Моя гениальная подруга" (My Brilliant Friend) от HBO. Ретро-драма в Неаполе пятидесятых - адаптация первого из серии "Неаполитанских романов" Елены Ферранте, "мировой литературной сенсации". Запланированы еще три.

Седьмая строчка - "Когти" (Claws) от TNT. Обескураживающее неуклюжее и кичливо крикливое криминальное шоу, замешанное на "мыльных операх" - про тружениц флоридского маникюрного салона, становящихся на скользкие пути криминала. В следующем году сериал заходит на свой третий сезон.

Шестая - еще немного экзотики: Terrace House: Opening New Doors - японское реалити из каталога Netflix.

На пятое место журнал поставил ситком NBC "В лучшем мире" (The Good Place) - комедию по демонические козни, два первых сезона которой были переполнены совершенно дикими финтами. Тогда как текущий третий больше похож на "слив" шоу. О продлении на четвертый пока информации нет.

Четвертое - (обманчиво начинавшаяся как циничная и очень черная комедия) драма с Бенедиктом Камбербэтчем "Патрик Мелроуз" (Patrick Melrose) от Showtime. Наша рецензия на мини-сериал - здесь.

Третий - сэдком Дональда Гловера "Атланта" (Atlanta, FX). Изначально - расслабленная комедия про местечкового рэпера, которому вдруг "попёрло", но чем дальше - тем больше драмы, сюрреализма, абсурда и вообще чего угодно, кроме рэпа. "Самое сейчас непредсказуемое телешоу", - полагает журналист Time. Третий сезон - в 2019-м.

Второй - триллер "Острые предметы" (Sharp Objects, HBO) от Валлё, создателя "Большой маленькой лжи", с Эми Адамс. Экранизация дебютного одноименного романа Джиллиан Флинн ("Исчезнувшая"), обласканного Стивеном Кингом. Законченная история, в том смысле, что второй сезон не запланирован. Один из лучших финалов за последние годы. Втройне - если вы не знакомы с литературным оригиналом.

И, наконец, первое место - чудесный триллер-боевик-черная комедия "Убивая Еву" (Killing Eve, BBC America). Наша рецензия на сериал - здесь. Второй сезон - обязательно!