Сериал на выходные: "Убивая Еву" - шпионка, которая ее соблазнила

Красивая русская киллерша под псевдонимом Вилланель (Джоди Комер, "Риллингтон-плейс") живет себе не тужит в уютной парижской квартирке, регулярно мотаясь в командировки по Европе и убивая важных персон, на первый взгляд - без системы. Изящно, изощренно, со вкусом и с чувством. Тем временем в Лондоне работает на МИ5 средних лет и азиатской не шибко привлекательной внешности тетенька по имени Ева Поластри (Сандра О, "Анатомия страсти"). Которую другая тетенька, еще постарше и поопытнее, вербует к себе в суперсекретный отдельчик, существующий неофициально с одной целью - изловить международную преступницу.

Вилланель - та еще маньячка, психопатка с полностью отшибленной эмпатией. Любит ни в чем себе не отказывать, что выражается в том числе в половой разнузданности. И убивать тоже любит. Притом все равно кого, но лучше, чтобы за это хорошо платили - потому как любит ни в чем себе не отказывать. Задания ей приносит седой мужичок с обманчиво добрыми глазами (Ким Бодния, Мартин из "Моста"). Она не совсем не интересуется, кому ее цели не угодили и зачем их требуется ликвидировать, и все рады.

Ева же - барышня любопытная. Из той породы любопытных, которые за свое любопытство то и дело рискуют поплатиться как минимум носом. Есть в ней что-то от типичного фарговского персонажа - и в фильме, и во втором-третьем сезонах такой был, одного Фрэнсис МакДорманд сыграла, второго - Эллисон Толман, третьего - Кэрри Кун. Она умная, проницательная, но вместе с тем домашняя, в браке счастливая. И потому - уязвимая. До сих пор ее функции в разведке ограничивались безопасным копанием в документах, как вдруг - погони, стрельба, трупы. Кроме того, бывает же так: ищешь ты, ищешь суперкиллера, а он берет и сам тебя находит и в гости наведывается без спроса. Прямо в семейное твое гнездилище.

Но то еще даже не цветочки - бутончики только. Все на самом деле гораздо кустистее в плане масштаба бедствия. Не так страшна эта Вилланель, как те, кто за ней стоит. А стоит за ней тайная организация, запустившая щупальца чуть ли не во все разведки мира. Российская, само собой, не исключение, так что - да, пути героев надолго сворачивают в бескрайние поля душистой клюквы.

Могучесть незримых злодеев огромна настолько, что постепенно и неотвратимо оформляется, становясь все более осязаемой мысль: вполне может статься, участники этой шпионской игры в конечном счете подчиняются одним и тем же людям. Если оно так и есть, то смысл и правила резко меняются, и все делается заковыристей прежнего - особенно в свете отношений убийцы и ее преследователя, мутирующих во что-то очень странное и не укладывающееся в рамки доступных определений.

Сериал "Убивая Еву" основан на литературной серии писателя Люка Дженнингса Codename Villanelle. ТВ-адаптацию возглавила многостаночница Фиби Уоллер-Бридж, актриса, сценарист и режиссер. Она исполнила роль Эбби Томпсон во втором сезоне "Убийства на пляже", а самое заметное ее актерское достижение - озвучка революционно настроенного дроида L3-37 в "Хане Соло". На стезе телепроизводства Уоллер-Бридж прославилась комедией "Флибэг", выросшей из ее же авторства одноименного моноспектакля. За успехом "Флибэг" последовало приглашение рулить созданием "Евы".

Взглянув на результат, боссы BBC выпучили глаза и с криками: "Что там дальше-то?!" продлили сериал на второй сезон еще до официальной премьеры. И, в общем, их можно понять.

Со времен бессоновской "Никиты" не было, пожалуй, женского шпионского триллера круче. Да и, чего уж там, мужского шпионского триллера сопоставимых качеств не было. Хотя не так давно завершился первый сезона "Двойника", где все не менее круто, но мрачнее, насупленнее, строже. "Убивая Еву" гораздо легче и остроумнее. Пытаться описать его с помощью сравнений можно: скажем, "Никита" плюс бондиана плюс "Шакал" плюс немного "Фарго". Но бессмысленно. Потому что проверенных ходов этот сериал избегает, предпочитая импровизировать, и жанру соответствует лишь формально. У киношных шпионов обычно все понятно: есть свои, есть чужие, свои среди чужих, чужие среди своих. А здесь все то ли чужие, но свои, то ли свои, но чужие. И поди разбери, что с этим делать.