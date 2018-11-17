Названы самые опасные для туристов страны

Самыми опасными для туристов странами являются Ливия, Афганистан, Сомали, Йемен, Южный Судан и Мали. К такому выводу пришла организация International SOS, создавшая интерактивную карту рисков для путешественников "Travel Risk Map".

По оценкам специалистов, в этих странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья и есть серьезные опасности при передвижении по дорогам.

С точки зрения здоровья может быть опасно посещение Южного Судана, Берега Слоновой Кости и Сьерра-Леоне в Африке. Проблемы с дорожной безопасностью есть в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане.

Самыми безопасными странами стали Норвегия, Финляндия и Исландия, а государствами с незначительными рисками в сфере безопасности - Дания, Швейцария, Словения и Гренландия.