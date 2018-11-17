Пара Тарасова-Морозов выиграла домашний этап Гран-при

Российский фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

В сумме за два проката Тарасова и Морозов набрали 220,25 балла. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника - Маттео Гуаризе (203,83), третье - еще одна российская пара Дарья Павлюченко- Денис Ходыкин (190,01). Алиса Ефимова - Александр Коровин показали пятый результат (181,62).

Напомним, что на утренней тренировке Евгения Тарасова получила травму. Столкнувшись с другим фигуристом Александром Коровиным, спортсменка упала и получила рассечение на подбородке.

- Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Получила столько сообщений. Мне наложили швы, со мной все в порядке, - рассказала Тарасова на пресс-конференции. - Но это был тяжелый день. Из-за поездки в больницу, подготовка к произвольной программе прошла не так как обычно. И все же мы смогли выйти на лед, прокатать почти хорошо. Я допустили ошибку. Но в целом стартом мы довольны.

- Мы больше думали не о том, как чисто откатать, а как просто откатать и попасть в финал Гран-при. Не знал, чего ожидать от Жени, как она себя будут чувствовать, - добавил Владимир Морозов.