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17.11.2018 23:39
Рубрика: Власть

Посольство РФ рассказало, "как защитить Британию" от Маши и Медведя

Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Times, в которой мультсериал "Маша и Медведь" был назван "инструментом российской пропаганды".

Фото: youtube.com
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков

Дипломаты не удержались от иронии.

"Как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? - со сдержанным сарказмом принялись рассуждать в посольстве. - Открыть некий Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход".

Власть Работа власти Внешняя политика
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