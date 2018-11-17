Посольство РФ рассказало, "как защитить Британию" от Маши и Медведя

Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Times, в которой мультсериал "Маша и Медведь" был назван "инструментом российской пропаганды".
Дипломаты не удержались от иронии.
"Как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? - со сдержанным сарказмом принялись рассуждать в посольстве. - Открыть некий Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход".
An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from “Masha and the Bear”? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 ноября 2018 г.