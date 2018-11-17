На Московском НПЗ замечено два очага горения

На территории Московского НПЗ замечено два очага горения - они видны на первых кадрах с места происшествия. Это также подтверждают источники РИА Новости в экстренных службах.

К территории завода стянуто около 30 пожарных расчетов, задействовано более 120 спасателей. На место прибыл руководитель столичного главка МЧС Илья Денисов. В ближайшее время группировку спасателей планируется увеличить вдвое. Известно, что пострадавших и жертв нет.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы отметили, что на место прибыла специализированная лаборатория. Пока превышения допустимых уровней вредных веществ в воздухе не отмечено.