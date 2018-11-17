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17.11.2018 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очевидцы рассказали о пожаре на Московском НПЗ

Жители Москвы рассказали о том, что случилось минувшим утром на Московском нефтеперерабатывающем заводе. По их словам, они не сразу поняли, что происходит, но затем увидели сильный дым.

Фото: Youtube.com
Появилось видео пожара на Московском НПЗ

- Мы не сразу поняли, что произошло. Но когда увидели три очага, поняли, что произошло что-то серьезное. Из основной трубы очень сильно шел дым, - цитирует m24.ru слова очевидцев. - Запахов никаких нет. Мы просто визуально наблюдаем все это.

Еще один человек рассказал о том, что рядом с местом пожара было затруднено движение транспорта, но при этом ситуация спокойная.

- Местами движение перекрыто, стоим уже минут 20. Но я вижу, что сотрудники ГИБДД как-то пытаются решить эту проблему. Запахов я никаких не чувствую. Тут все относительно спокойно. Около завода много людей, никто не расходится, всем интересно, - рассказала жительница Москвы.

По сообщениям ГУ МЧС по Москве, в настоящее время пожар ликвидирован. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала. На месте работает мобильная лаборатория ведомства. По состоянию на 10 часов 17 минут превышения ПДК вредных примесей в воздухе не выявлено. Пожару на Московском НПЗ был присвоен третий уровень сложности. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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