Очевидцы рассказали о пожаре на Московском НПЗ

Жители Москвы рассказали о том, что случилось минувшим утром на Московском нефтеперерабатывающем заводе. По их словам, они не сразу поняли, что происходит, но затем увидели сильный дым.

- Мы не сразу поняли, что произошло. Но когда увидели три очага, поняли, что произошло что-то серьезное. Из основной трубы очень сильно шел дым, - цитирует m24.ru слова очевидцев. - Запахов никаких нет. Мы просто визуально наблюдаем все это.

Еще один человек рассказал о том, что рядом с местом пожара было затруднено движение транспорта, но при этом ситуация спокойная.

- Местами движение перекрыто, стоим уже минут 20. Но я вижу, что сотрудники ГИБДД как-то пытаются решить эту проблему. Запахов я никаких не чувствую. Тут все относительно спокойно. Около завода много людей, никто не расходится, всем интересно, - рассказала жительница Москвы.

По сообщениям ГУ МЧС по Москве, в настоящее время пожар ликвидирован. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала. На месте работает мобильная лаборатория ведомства. По состоянию на 10 часов 17 минут превышения ПДК вредных примесей в воздухе не выявлено. Пожару на Московском НПЗ был присвоен третий уровень сложности. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга.