Под Москвой во время семейных ссор погибли пять человек

В Московской области пять человек погибли за один день из-за семейных ссор.

Первая из них, как уже писала "РГ", произошла в Видном. Местный житель пришел в гости к бывшей жене и застал там своего родственника. На почве ревности визитер впал в ярость и буквально расстрелял мужчину и женщину. Они погибли на месте. Убийца решил свести счеты с жизнью. Его отвезли в больницу, но там он скончался.

Аналогичный случай сегодня произошел и в Солнечногорском районе, передает "Интерфакс". В поселке Поварово местный житель приревновал жену к другу и зарезал обоих. Ревнивец попытался совершить суицид, однако врачи спасли его.