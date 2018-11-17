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17.11.2018 08:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео пожара на Московском НПЗ

Текст: Сергей Бабкин

Столп дыма и пламени от горящих установок Московского НПЗ виден за многие километры от завода. Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети ролики очевидцев.

По данным ТАСС, на месте происшествия работают более 160 пожарных. Им пока удается сдержать огонь на одной из крекингов-установок, но угроза распространения пламени сохраняется. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Данные о пострадавших пока не поступали, тушение продолжается.

Во Владивостоке в пожаре погиб один человек и четверо пострадали

Как уже писала "РГ", на заводе работают несколько установок шестидесятых годов. В ближайшее время НПЗ намеревается закончить строительство более современного производственного комплекса.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео РГ-Фото
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