Пожару на Московском НПЗ присвоен третий уровень сложности

Уровень сложности пожара на Московском НПЗ повышен со второго до третьего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой оперативный штаб, развернутый на месте происшествия.

Повышение ранга сложности говорит о том, что к заводу будут стянуты дополнительные пожарные подразделения. В это время продолжается тушение крекинг-установки для переработки нефтепродуктов. Локализовать огонь пока не удается.

Специализированная пожарная лаборатория анализирует состояние воздуха в Капотне в режиме реального времени. Угрозы для местного населения нет, уровни загрязняющих веществ не превышены.