Сроки сноса киноцентра "Соловей" в Москве определит застройщик

Власти Москвы подтвердили намерение инвестора снести кинотеатр "Соловей" и построить на его месте комплекс апартаментов. Об этом в субботу журналистам заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все разрешительные документы у застройщика на руках, ничто не мешает приступить к реализации проекта, - заявил Хуснуллин. - Сроки начала работ определяет инвестор". Выданные застройщику бумаги позволяют построить на месте "Соловья" апартаменты площадью более 30 тысяч квадратных метров. Кроме этого, планируется возвести там деловой и медицинский центры и торговые объекты со всей сопутствующей инфраструктурой.

Хуснуллин подчеркнул, что публичные слушания, на которых обсуждался проект, проводились в 2009 году (в это время мэрию возглавлял Юрий Лужков). Все разрешения инвесторы получили в 2010-м. Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что во время слушаний никаких серьезных замечаний к проекту не высказывалось. Так что перестройка "Соловья" не вызывает вопросов.

Напомним, что кинотеатр "Соловей" был построен в 1989 году на Дружинниковской улице. В нем обустроено 24 современных кинозала.