Ссора из ревности стоила жизни двум жителя Подмосковья

В подмосковном Видном два человека погибли и один госпитализирован с тяжелым ранением, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

У убитых зафиксированы многочисленные огнестрельные ранение.

Причиной инцидента стала, по предварительным данным банальная ревность: местный житель застал в гостях у своей бывшей супруги нового кавалера и после непродолжительной словесной перепалки застрелил обоих, а затем попытался свести счеты с жизнью.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, - пояснила Врадий. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".