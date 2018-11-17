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17.11.2018 12:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве электробусы будут ходить до Савеловского вокзала

Текст: Сергей Бабкин

В районе Савеловского вокзала Москвы проложат новый маршрут электробусов. Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, для полноценной работы этого экологичного транспорта у вокзала обустроят зарядную станцию.

Фото: Юрий Ридякин
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Остановки и станцию для электробусов будут делать в составе транспортно-пересадочного узла у Савеловского вокзала. Первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев считает, что новый вид транспорта здесь появится уже летом 2019 года.

Напомним, что сейчас электробусы курсируют по 73 маршруту "ВДНХ - 6 микрорайон Бибирева".

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