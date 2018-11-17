В Москве начался пожар на нефтяном заводе

На юго-востоке Москвы начался крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Пожарные прибыли по адресу: второй проезд Капотни, 1/3. Именно здесь находится НПЗ. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что движение на улице серьезно затруднено. Водителей просят не мешать поезду спасательной техники и искать маршруты объезда.

По данным "Интерфакса", факельным огнем горит одна из установок крекинга. Пожарным удается не допустить перехода огня на вторую установку поблизости. Пожару присвоена вторая степень сложности. Данных о пострадавших не поступало.