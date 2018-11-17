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17.11.2018 05:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дмитрий Медведев пригласил компании АТР на ВЭФ во Владивосток

Текст: Ольга Журман

Компании Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не знакомые с проектами российского Дальнего Востока, пригласил поучаствовать в работе Восточного экономического форума председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает агентство "Интерфакс". Очередной форум состоится осенью 2019 года.

Фото: Константин Завражин
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По словам Медведева, на российском Дальнем Востоке созданы уникальные возможности, используемые многими компаниями стран АТР.

"Тех, кто еще не успел в этом убедиться, я хотел бы с удовольствием пригласить к совместной работе на площадке Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке", - сказал политик на заседании делового саммита АТЭС, который проходит в Папуа-Новой Гвинее.

Он рассказал о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке, отметив, что "объемы работы предстоят колоссальные".

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