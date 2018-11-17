Дмитрий Медведев пригласил компании АТР на ВЭФ во Владивосток

Компании Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не знакомые с проектами российского Дальнего Востока, пригласил поучаствовать в работе Восточного экономического форума председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает агентство "Интерфакс". Очередной форум состоится осенью 2019 года.

По словам Медведева, на российском Дальнем Востоке созданы уникальные возможности, используемые многими компаниями стран АТР.

"Тех, кто еще не успел в этом убедиться, я хотел бы с удовольствием пригласить к совместной работе на площадке Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке", - сказал политик на заседании делового саммита АТЭС, который проходит в Папуа-Новой Гвинее.

Он рассказал о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке, отметив, что "объемы работы предстоят колоссальные".