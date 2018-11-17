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17.11.2018 14:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кабмин внес изменения в план развития Комсомольска-на-Амуре

Текст: Марина Гусенко

В план социально-экономического развития города Комсомольск-на-Амуре внесены изменения. В частности, в него включили новые проекты, которые направлены на то, чтобы улучшить инфраструктуру города, повысить его привлекательность и создать там новые рабочие места.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте кабмина.

Например, там планируется создать центр содействия строительству, развитию инфраструктуры ТОР "Комсомольск".

Также правительство скорректировало объем финансового обеспечения плана до 2020 года.

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