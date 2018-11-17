Кабмин внес изменения в план развития Комсомольска-на-Амуре

В план социально-экономического развития города Комсомольск-на-Амуре внесены изменения. В частности, в него включили новые проекты, которые направлены на то, чтобы улучшить инфраструктуру города, повысить его привлекательность и создать там новые рабочие места.

Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте кабмина.

Например, там планируется создать центр содействия строительству, развитию инфраструктуры ТОР "Комсомольск".

Также правительство скорректировало объем финансового обеспечения плана до 2020 года.