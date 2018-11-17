Во Владивостоке загорелся автобус с пассажирами

Автобус сгорел во Владивостоке. Машина горела открытым пламенем, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

ЧП произошло на остановке общественного транспорта "Окатовая" при въезда не Золотой мост.

Все пассажиры горящего автобуса самостоятельно покинули автотранспортное средство, пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован за 13 минут. Специалисты ГУ МЧС отмечают своевременность обращения в службу спасения свидетелей происшествия.

При тушении было задействовано 11 человек личного состава и три единицы техники. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.