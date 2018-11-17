Число жертв ДТП с поездом под Саратовом возросло до пяти

Число погибших при столкновении автобуса с поездом на переезде в Озинском районе Саратовской области возросло до пяти человек: еще одна пассажирка скончалась в больнице.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Озинского района Антонину Галяшкину.

По информации пресс-службы ГИБДД по Саратовской области, трагедия произошла в субботу на железнодорожном переезде около одиннадцати часов по московскому времени. Автобус Mersedes, следовавший по маршруту Саратов - Уральск, в котором находились семь человек, столкнулся с грузовым составом. Четыре человека погибли на месте происшествия, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

- Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в Озинках, - уточнила Галяшкина.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.

