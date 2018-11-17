Нижний Новгород встал в пробках из-за ледяного дождя

В Нижнем Новгороде образовались многокилометровые пробки, нетипичные для выходного дня. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию на 7 баллов из 10.

Движение затруднено на ключевых магистралях - Московском и Комсомольском шоссе, улице Кузбасской, проспекте Гагарина, а также на всех четырех мостах через Оку. Причина - многочисленные ДТП.

- К этому часу у нас только с пострадавшими уже восемь ДТП, обычно столько и на всю область в выходные не набирается, - сообщил "РГ" заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД региона Дмитрий Мацкевич. - Главная причина - неблагоприятные погодные условия, по сути это ледяной дождь - идет морось, которая тут же замерзает. Дальше, к вечеру, будет еще хуже, все подмерзнет, поэтому мы призываем водителей соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию перед другими автомобилями, а лучше вообще избежать поездок.

Особенно внимательными стоит быть пешеходам - тормозной путь автомобилей растет, они могут не затормозить вовремя, поэтому дорогу надо переходить, убедившись, что машины остановились.