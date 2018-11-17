В РЖД назвали причину ДТП с пятью погибшими на переезде под Саратовом

Причиной столкновения автобуса с поездом на переезде в Озинском районе Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, стало грубое нарушение правил дорожного движения, допущенное водителем автобуса.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги (филиала РЖД).

- При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находилось семь человек, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - пояснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что ДТП произошло на 1170-м километре перегона Семиглавый Мар - Озинки однопутного неэлектрифицированного участка Ершов - Озинки на регулируемом железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником.

Как уже писала "РГ", трагедия случилась в субботу на нерегулируемом переезде около 11 часов по московскому времени. Автобус Mersedes, следовавший по маршруту Саратов - Уральск, столкнулся с грузовым составом.

Четыре человека погибли на месте происшествия, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одна пассажирка скончалась позднее в районной больнице.