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17.11.2018 16:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Удмуртии 15 школьников госпитализировали с пневмонией

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии 15 школьников госпитализировали с пневмонией. Происшествие случилось накануне в селе Дебесы, сообщается на сайте муниципалитета.

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Известно, что шестеро из пострадавших были привиты от гриппа, столько же отказались, а двоим прививку не поставили по медицинским показаниям. Сейчас все они по-прежнему находятся в районной больнице. У одного пневмония протекает в тяжелой степени, у остальных - в средней.

В Дебесской школе на карантин, который продлится с 17 по 25 ноября, отправили ребят с первого по седьмой классы. Сейчас муниципалитет ведет ежедневный мониторинг заболеваемости.

"Проводится обследование больных с ОРВИ, гриппа, пневмониями на вирусы гриппа. Запас противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения больных в стационаре имеется", - говорится в сообщении местных властей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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