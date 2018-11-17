В Удмуртии 15 школьников госпитализировали с пневмонией. Происшествие случилось накануне в селе Дебесы, сообщается на сайте муниципалитета.

Известно, что шестеро из пострадавших были привиты от гриппа, столько же отказались, а двоим прививку не поставили по медицинским показаниям. Сейчас все они по-прежнему находятся в районной больнице. У одного пневмония протекает в тяжелой степени, у остальных - в средней.

В Дебесской школе на карантин, который продлится с 17 по 25 ноября, отправили ребят с первого по седьмой классы. Сейчас муниципалитет ведет ежедневный мониторинг заболеваемости.

"Проводится обследование больных с ОРВИ, гриппа, пневмониями на вирусы гриппа. Запас противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения больных в стационаре имеется", - говорится в сообщении местных властей.