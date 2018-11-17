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17.11.2018 20:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Грозном следователи начали осмотр места подрыва у КПП

Текст: Ольга Максимова (Чеченская Республика)

На месте подрыва у КПП на окраине Грозного начали работу следователи. Об этом в субботу сообщили в СУ СК РФ по Чеченской Республике.

В Грозном в результате подрыва у КПП никто не пострадал

- Инцидент произошел сегодня в 16.00 в Старопромысловском районе города Грозного вблизи КПП №21. При попытке сотрудников полиции задержать женщину она привела в действие неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва женщина скончалась, - рассказали в ведомстве. - Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции и гражданских лиц нет.

По данным правоохранителей, параллельно также устанавливается и личность женщины.

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