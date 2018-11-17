В Грозном женщина устроила взрыв у поста полиции

Неизвестная молодая женщина устроила взрыв на окраине Грозного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова.

ЧП произошло на окраине города, возле КПП, около 16 часов дня. Девушка приблизилась к полицейскому посту. Правоохранители заметили странности в ее поведении, попросили ее остановиться, после чего заметили у нее самодельную бомбу. Сотрудники полиции сделали предупредительный выстрел, однако девушка совершила подрыв.

В результате взрыва погибла только сама преступница, пострадавших среди сотрудников полиции и горожан нет.

Сейчас ведется поиск возможных сообщников женщины, устанавливается ее личность.