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17.11.2018 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге экстремала задержали за проход по канату между высотками

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские задержали экстремала, который прошел между двумя башнями 25-этажного жилого комплекса на проспекте Энгельса.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спасателей к дому вызвали местные жители, которые увидели идущего по канату мужчину.

Фото: НТВ
В Петербурге мужчина в шторм прошел по канату между высотками

На место незамедлительно прибыл пожарный автомобиль с приставной лестницей. Спасатели внимательно следили за экстремалом и были готовы в любой момент прийти ему на помощь, в случае, если он повиснет на страховке или произойдет какое-нибудь другое ЧП.

Но мужчина самостоятельно дошел по канату до другой башни. На чердаке его уже ждали спасатели и полицейские, которых вызвали сотрудники МЧС.

Всего в акции принимали участие три человека. Но двое экстремалов сбежали.

В общей сложности пожарная машина и бригада экстренных служб дежурила на адресе два часа. В спасательном ведомстве корреспонденту "РГ" высказали мнение, что такого рода акции отвлекают силы экстренных служб от пожаров, ДТП и других чрезвычайных происшествий.

В акции экстремалов будут разбираться не только полицейские, но и представители управляющей компании, которым предстоит выяснить, каким образом канатоходец и его друзья смогли попасть на крышу башен и протянуть канаты.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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