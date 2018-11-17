В Петербурге экстремала задержали за проход по канату между высотками

В Петербурге полицейские задержали экстремала, который прошел между двумя башнями 25-этажного жилого комплекса на проспекте Энгельса.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спасателей к дому вызвали местные жители, которые увидели идущего по канату мужчину.

На место незамедлительно прибыл пожарный автомобиль с приставной лестницей. Спасатели внимательно следили за экстремалом и были готовы в любой момент прийти ему на помощь, в случае, если он повиснет на страховке или произойдет какое-нибудь другое ЧП.

Но мужчина самостоятельно дошел по канату до другой башни. На чердаке его уже ждали спасатели и полицейские, которых вызвали сотрудники МЧС.

Всего в акции принимали участие три человека. Но двое экстремалов сбежали.

В общей сложности пожарная машина и бригада экстренных служб дежурила на адресе два часа. В спасательном ведомстве корреспонденту "РГ" высказали мнение, что такого рода акции отвлекают силы экстренных служб от пожаров, ДТП и других чрезвычайных происшествий.

В акции экстремалов будут разбираться не только полицейские, но и представители управляющей компании, которым предстоит выяснить, каким образом канатоходец и его друзья смогли попасть на крышу башен и протянуть канаты.