В Петербурге из больницы похитили новорожденного ребенка

В Петербурге полицейские начали проверку в связи с заявлением гражданки одного из государств СНГ о том, что из больницы похитили ее двухмесячного ребенка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина родила ребенка по чужим документам.

Новорожденный оказался болен и его из роддома перевели на лечение больницу. В итоге ребенка похитили из медучреждения, кто это был, сейчас выясняют полицейские.

По одной из версий, новорожденного забрала женщина, которая по документам числится его матерью.

Разбираясь в этой запутанной истории, полицейским также предстоит ответить на вопрос, каким образом женщине вообще удалось родить по чужим документам. Известно, что инцидент произошел в одной из клиник Московского района Петербурга.