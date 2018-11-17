Названы самые популярные у студентов курорты России

Аналитическое агентство "ТурСтат" назвало самые популярные среди студентов российские курорты. Интернет-опрос проведен к Международному дню студентов 17 ноября.

За Сочи как лучший курорт высказались 33 процента студентов, за Геленджик - 28. Далее следуют крымская Ялта, Светлогорск в Калининградской области,а также Зеленогорск и Сестрорецк в Санкт-Петербурге - они набрали по 13 процентов голосов.

По данным "ТурСтат", студенческий туризм, который включает туры и самостоятельные поездки студентов на отдых и обучение, охватывает ежегодно более трех миллионов россиян из поколения 1990-х.