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17.11.2018 10:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные у студентов курорты России

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Аналитическое агентство "ТурСтат" назвало самые популярные среди студентов российские курорты. Интернет-опрос проведен к Международному дню студентов 17 ноября.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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За Сочи как лучший курорт высказались 33 процента студентов, за Геленджик - 28. Далее следуют крымская Ялта, Светлогорск в Калининградской области,а также Зеленогорск и Сестрорецк в Санкт-Петербурге - они набрали по 13 процентов голосов.

По данным "ТурСтат", студенческий туризм, который включает туры и самостоятельные поездки студентов на отдых и обучение, охватывает ежегодно более трех миллионов россиян из поколения 1990-х.

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