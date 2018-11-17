Под Севастополем реконструировали отражение первого штурма 1941 года

Новости

Евгения Осина похоронят на деньги продюсера "Ласкового мая" 21:58
Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию 21:40
Полиция не нашла рабов на ферме в Волгоградской области 21:40
Загитова победила на этапе Гран-при в Москве 21:29
В Москве мужчина набросился с ножом на полицейского 21:04
Двое российских судей назначены на матчи Лиги наций 20:43
Под Москвой во время семейных ссор погибли пять человек 20:40
Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Осина перед смертью 20:38
В Грозном следователи начали осмотр места подрыва у КПП 20:12
Тренер Нина Мозер: Тарасова снова показала, что она боец 20:03
Ссора из ревности стоила жизни двум жителям Подмосковья 20:00
В Аргентине объявят траур после находки подлодки San Juan 19:56
Названа причина смерти певца Евгения Осина 19:34
В Грозном в результате подрыва у КПП никто не пострадал 18:28
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков 18:18
На водителя автобуса завели дело после ДТП с пятью жертвами под Саратовом 18:16
Девять автомобилей для женщин по цене от 890 000 рублей 18:16
Греф: Россияне стали больше зарабатывать и тратить 18:13
В Грозном женщина устроила взрыв у поста полиции 18:08
Фото: актер Том Харди награжден орденом 17:47
Трамп опроверг информацию о недовольстве вице-президентом США 17:40
Епископов УПЦ начали приглашать на "беседы" в СБУ 17:22
Юдит Полгар о матче Карлсен-Каруана: Они будут биться, как львы 17:15
СК начал проверку по столкновению автобуса с поездом под Саратовом 17:12
Видео: издана последняя песня Виктора Цоя, считавшаяся утраченной 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
17.11.2018 20:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Севастополем реконструировали отражение первого штурма 1941 года

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В районе села Камышлы состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная героическому отражению первого штурма Севастополя немцами зимой 1941 года. Она впервые стала открытой для зрителей благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

- Мы получили президентский грант и смогли организовать публичное мероприятие, оплатить работу сертифицированных пиротехников, доставить детей на автобусах, - рассказал руководитель проекта "Севастопольская эпопея" Андрей Назаренко.

Фото: Юлия Крымова/РГ
На фестивале в Севастополе реконструировали гражданскую войну в США

Зрителями стали около 400 школьников из пяти школ Севастополя и трех - Симферополя и Симферопольского района.

Местом действия стал склон высоты 192.0, на которой до сих пор сохранились окопы со времен жестоких боев конца 1941 года.

Перед реконструкцией пиротехники МЧС проверили местность и обнаружили три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны массой 50 и 70 килограммов, которые были взорваны на месте 15 ноября.

По словам Назаренко, сумма гранта составила 2,8 миллиона рублей. Проект включает проведение двух военно-исторических реконструкций, а также открытых уроков в школах.

- В рамках "Севастопольской эпопеи" запланированы более 40 уроков живой истории в школах Севастополя, а завершится проект 4 мая 2019 года реконструкцией штурма высоты Горная.  

Справка "РГ"

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе после реконструкции открылся Малахов курган

17 декабря 1941 года во время зимнего штурма Севастополя немецкие дивизии сравнительно легко прорвали линию и вышли в Бельбекскую долину. Путь на город был открыт. Но две дивизии противника были задержаны одной ротой моряков, которые занимали два артдота береговой обороны и 12 пулеметных огневых точек у деревни Камышлы. Среди них был и ставший символом мужества и стойкости ДЗОТ №11, который располагался на склоне высоты 192.0 в 200 метрах западнее деревни. Рота вела бой трое суток. Из 137 бойцов в живых осталось 17 человек.

Подвиг ДЗОТа №11 стал известен благодаря записке краснофлотца А. Калюжного, найденной в его противогазной сумке. "Родина моя! Земля русская! Я сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но знаю, что мы - победим. Моряки-черноморцы! Держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный", - написал он перед смертью.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков
"Северный поток" возобновил поставки газа в полном объеме
В Петербурге из больницы похитили новорожденного ребенка
СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола
Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России