Под Севастополем реконструировали отражение первого штурма 1941 года

В районе села Камышлы состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная героическому отражению первого штурма Севастополя немцами зимой 1941 года. Она впервые стала открытой для зрителей благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

- Мы получили президентский грант и смогли организовать публичное мероприятие, оплатить работу сертифицированных пиротехников, доставить детей на автобусах, - рассказал руководитель проекта "Севастопольская эпопея" Андрей Назаренко.

Зрителями стали около 400 школьников из пяти школ Севастополя и трех - Симферополя и Симферопольского района.

Местом действия стал склон высоты 192.0, на которой до сих пор сохранились окопы со времен жестоких боев конца 1941 года.

Перед реконструкцией пиротехники МЧС проверили местность и обнаружили три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны массой 50 и 70 килограммов, которые были взорваны на месте 15 ноября.

По словам Назаренко, сумма гранта составила 2,8 миллиона рублей. Проект включает проведение двух военно-исторических реконструкций, а также открытых уроков в школах.

- В рамках "Севастопольской эпопеи" запланированы более 40 уроков живой истории в школах Севастополя, а завершится проект 4 мая 2019 года реконструкцией штурма высоты Горная.

Справка "РГ"

17 декабря 1941 года во время зимнего штурма Севастополя немецкие дивизии сравнительно легко прорвали линию и вышли в Бельбекскую долину. Путь на город был открыт. Но две дивизии противника были задержаны одной ротой моряков, которые занимали два артдота береговой обороны и 12 пулеметных огневых точек у деревни Камышлы. Среди них был и ставший символом мужества и стойкости ДЗОТ №11, который располагался на склоне высоты 192.0 в 200 метрах западнее деревни. Рота вела бой трое суток. Из 137 бойцов в живых осталось 17 человек.

Подвиг ДЗОТа №11 стал известен благодаря записке краснофлотца А. Калюжного, найденной в его противогазной сумке. "Родина моя! Земля русская! Я сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но знаю, что мы - победим. Моряки-черноморцы! Держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный", - написал он перед смертью.