Полиция не нашла рабов на ферме в Волгоградской области

Информация о насильном удержании людей на одной из ферм в Волгоградской области не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в областное управление МВД РФ поступии сведения о, якобы, насильном удержании людей, в том числе 38-летнего жителя Подмосковья, в фермерском хозяйстве в хуторе Верхние Липки. Источник сообщил, что людей заставляли работать на ферме против их воли.

В хутор, население которого составляет около 200 человек, выехали полицейские. Как выяснилось, информация о "рабах" оказалась ложной.