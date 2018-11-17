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17.11.2018 08:13
Рубрика: Экономика

Россия продолжила сбрасывать "длинные" казначейские облигации США

Текст: Игорь Зубков

Вложения России в государственный долг США в сентябре выросли на 322 миллиона долларов, до 14,419 миллиарда, при этом в них еще больше увеличилась доля краткосрочных облигаций, следует из данных американского Казначейства.

Фото: depositphotos.com
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Сразу после апрельского пакета американских санкций Банк России резко сократил вложения в госдолг США - с 96,1 миллиарда до 14,9 миллиарда долларов за два месяца. В августе, когда возникла угроза еще более жестких санкций, они сократились до 14,1 миллиарда. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объясняла это сокращение политикой диверсификации золотовалютных резервов.

При этом к началу этого года почти 100 процентов вложений России в US Treasuries приходились на более доходные облигации со сроком обращения свыше одного года. С мая, однако, структура вложений изменилась в пользу краткосрочных облигаций, за последний отчетный месяц объем последних вырос с 10,719 до 11,519 миллиарда долларов.

Китай, занимающий первую строчку среди иностранных держателей US Treasuries, продолжил сокращать вложения в госбумаги США. С марта, когда Пекин и Вашингтон начали "торговую войну", они сократились с 1187,8 миллиарда до 1151,4 миллиарда долларов.

Экономика ВЭД Россия и США Санкции и антисанкции
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