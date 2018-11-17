Новости

В РЖД назвали причину ДТП с пятью погибшими на переезде под Саратовом 14:10
Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане 13:59
Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать ФК "Монако" 13:55
Число жертв ДТП с поездом под Саратовом возросло до пяти 13:35
В Петербурге из больницы похитили новорожденного ребенка 13:26
Корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США 13:14
Названы самые простые и быстрые способы сбросить лишний вес 13:14
Поставки газа по "Северному потоку" прервались из-за сбоя в электросети 13:06
В Москве электробусы будут ходить до Савеловского вокзала 12:58
13-я шайба Овечкина в сезоне помогла "Вашингтону" победить "Колорадо" 12:55
Пятеро пострадавших в ДТП под Волгоградом находятся в реанимации 12:45
В Госдуме оценили планы США и Украины противостоять "Северному потоку-2" 12:44
Собянин: Пожар на МНПЗ не создаст проблем с бензином 12:43
В Саратовской области столкнулись поезд и автобус, есть погибшие 12:25
В московском метро начинаются испытания "Савеловской"-кольцевой 12:20
Канатную дорогу в Лужниках запустят до конца года 12:09
Сроки сноса киноцентра "Соловей" в Москве определит застройщик 11:57
Очевидцы рассказали о пожаре на Московском НПЗ 11:48
В Петербурге экс-следователю вменили хищение крупной партии кокаина 11:33
Дмитрий Медведев утвердил состав совета Фонда кино 11:21
СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола 11:11
Аргентинскую подлодку нашли спустя год после исчезновения 10:50
Во Владивостоке загорелся автобус с пассажирами 10:39
Минэкономики создало департамент производительности и эффективности 10:17
Названы самые популярные у студентов курорты России 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
17.11.2018 13:59
Рубрика: В мире

Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

Текст: Александр Саможнев
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Гражданина России не пропустили через пограничный контроль аэропорта "Жуляны" в Киеве из-за георгиевской ленточки на ручке его чемодана, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ведомство объяснило демарш в отношении россиянина, прибывшего по частным делам, и запрет на въезд на Украину на три года связи с попыткой провоза "антиукраинской символики".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Как и когда появились георгиевская и гвардейская ленточки

Напомним, использование георгиевской ленты на Украине было запрещено законодательно 15 июня 2017 года. За публичную демонстрацию ленты в общественных местах предполагается штраф от 32 до 96 долларов и ее конфискация.

Акция "Георгиевская ленточка" впервые стартовала в 2005 году в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией во многих постсоветских государствах. Ленточка стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Однако Киевские власти стремятся переписать историю.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола
Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России
Россия продолжила сбрасывать "длинные" казначейские облигации США
Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений