Гражданина России не пропустили через пограничный контроль аэропорта "Жуляны" в Киеве из-за георгиевской ленточки на ручке его чемодана, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ведомство объяснило демарш в отношении россиянина, прибывшего по частным делам, и запрет на въезд на Украину на три года связи с попыткой провоза "антиукраинской символики".

Напомним, использование георгиевской ленты на Украине было запрещено законодательно 15 июня 2017 года. За публичную демонстрацию ленты в общественных местах предполагается штраф от 32 до 96 долларов и ее конфискация.

Акция "Георгиевская ленточка" впервые стартовала в 2005 году в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией во многих постсоветских государствах. Ленточка стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Однако Киевские власти стремятся переписать историю.