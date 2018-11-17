Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты на этой неделе

На этой неделе лидерами по росту цен опять оказались огурцы и помидоры. Первые подорожали на 7,6 процента, вторые - на 6,5 процента. Цены на эти распространенные в России овощи повышаются уже не первую неделю.

Только с конца октября огурцы, по данным Росстата, подорожали на 22,8 процента, а помидоры - на 14,2 процента. Однако пока эти овощи только догоняют прошлогодние цены. Сейчас помидоры и огурцы стоят только половину того, что они стоили в декабре прошлого года. Так что ценам еще есть, куда расти.

Между тем на этой неделе к огурцам и помидорам в тройке лидеров присоединился репчатый лук. Овощ уже сейчас дороже на 6,4 процента, чем в декабре прошлого года. Однако цена на него только разгоняется. В последнюю неделю октября она поднялась на 0,7 процента, в первую неделю ноября - на 1,7 процента, а на этой неделе - уже на 2,4 процента. За луком потянулись и другие овощи "борщевого" набора. Стали дорожать белокочанная капуста, картофель.

Дорожают также пшено и куры. Незначительно поднялись в цене пшеничная мука и хлеб, сардельки и колбаса, молоко и сыры.

Цены на свинину и говядину, сметану, сливочное масло, творог и куриные яйца практически остались на том же уровне. Дешевеет пока только морковь. Цены на сладкий овощ на этой неделе снизились на 0,1 процента. Снижаются в цене также яблоки и подсолнечное масло.

В России началось традиционное сезонное подорожание овощей, поясняет "Российской газете" руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

"Помидоры и огурцы у нас в основном производятся на защищенном грунте, то есть в теплицах. До 40 процентов их себестоимости составляют затраты на отопление. Становится все холоднее, издержки растут практически каждый день, потому и стоимость овощей поднимается", - говорит эксперт.

Однако, добавляет он, производство тепличных овощей у нас увеличивается уже на протяжении последних четырех-пяти лет. В этом году рост составит 25-30 процентов. Благодаря этому повышение цен происходит уже не так резко, как раньше, и цены растут не так сильно. "Если раньше, скажем, помидоры могли резко подорожать до 300 рублей за килограмм, то теперь такого уже не будет, если не случится какого-то искусственного дефицита", - отмечает Кирилл Лашин. Что касается репчатого лука и капусты, то эти овощи выращиваются на открытом грунте. После уборки около 30 процентов овощей два-три месяца лежали на прилавках, а остальную часть отправили на хранение.

"Сейчас с рынка уже ушли большие объемы овощей. Цены начинают расти из-за недостаточного предложения. Этот относительный дефицит будет только увеличиваться. Морковь тоже недолго будет дешеветь, скоро и на нее цены пойдут вверх", - подчеркнул эксперт.