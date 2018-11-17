СМИ: Меркель признала ошибки в миграционной политике

Канцлер Ангела Меркель признала ошибки правительства в миграционной политике на встрече с жителями города Хемниц. По ее словам, государственные ведомства сделают правильные выводы и будут работать лучше, сообщает телеканал Tagesschau.

По словам канцлера, она понимает гнев и волнение многих граждан, у которых нет достаточного чувства безопасности. Вместе с тем, нет оправданий проявлению во время массовых выступлений националистических тенденций и использованию национал-социалистических символов.

Меркель пояснила, что главной ошибкой правительства стало то, что политики вовремя не признали ряд стран и регионов мира "безопасными". В этой связи приток беженцев мог бы сократиться. Бундестаг пока не определился, как лучше решить этот вопрос.

Обер-бургомистр Хемница Барбара Людвиг покритиковала главу кабинета, что ее визит состоялся слишком поздно. Со своей стороны, Меркель заявила, что не хотела провоцировать горожан, многие из которых относятся к ней противоречиво. В спокойной обстановке она намерена выяснить, какая помощь городу нужна от федерального правительства.

Между тем поездка канцлера в Хемниц сопровождалась митингами протеста, в которых приняли участие несколько сотен человек. Напомним, в конце августа в городе состоялись многочисленные манифестации в знак протеста против убийства 36-летнего немца мигрантами. По делу был задержан сириец и гражданин Ирака. Еще один гражданин Ирака до сих пор скрывается от следствия.