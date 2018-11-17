СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола

Представитель России Александр Прокопчук является несомненным фаворитом в борьбе за пост президента Интерпола, сообщает газета The Times со ссылкой на правительственный источник в Лондоне.

По данным издания, россиянин набрал "необратимую динамику" накануне выборов 21 ноября главы международного полицейского ведомства.

Напомним, 56-летний Александр Прокопчук с 2016 года занимает должность вице-президента Интерпола и начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 2011 года. Единственным конкурентом Прокопчука является исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи. Не исключено также, что кандидата на пост главы организации может выдвинуть также ЮАР.

Выборы последуют после исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвея, который, как оказалось, был задержан китайскими властями за злоупотребление служебным положением.