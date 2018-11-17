СМИ: В Лондоне за блокаду мостов задержаны 70 экологистов

Британская полиция задержала более семидесяти членов экологических организаций за блокаду пяти мостов через Темзу в центре Лондона. В общей сложности в протестных акциях приняли участие более шести тысяч человек, сообщает информационное агентство Reuters.

"Остановить изменения климата", "Эра ископаемого топлива закончилась", "Бунтарь за жизнь" - под такими лозунгами прошла основная акция на Вестминстерском мосту вблизи британского парламента. Экологисты требуют от правительства принять меры для ликвидации парниковых газов к 2025 году.

Суперинтендант полиции Лондона Вахид Хан объяснил массовые задержания оказанием неповиновения властям и препятствованием в обеспечении нормальной жизни города, так как мосты являются важными транспортными артериями.

Между тем Великобритания сократила выбросы парниковых газов более чем на 40 процентов в период с 1990 по 2016 год. Правительство обязалось сократить общий объем выбросов на 80 процентов к 2050 году.