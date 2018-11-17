СМИ: В Сирии от авиаудара коалиции погибли 40 мирных жителей

Жертвами авиаудара международной коалиции по населенному пункту Ба-Каан в провинции Дейр-эз-Зор стали, по предварительным данным, 40 мирных граждан, в том числе женщины и дети, сообщает агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

Коалиция во главе с США подтвердила совершение в четверг налетов авиации в провинции Дейр-эз-Зор. При этом утверждается, что атаке подверглись позиции ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Сирии вертолеты коалиции, возглавляемой США, высадили десант, чтобы забрать трех боевиков ИГИЛ.