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17.11.2018 17:46
Рубрика: Спорт

Танцоры Степанова и Букин обновили рекорд мира на Гран-при в Москве

Текст: Анна Козина
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин победил на домашнем этапе Гран-при, который проходит в Москве. По итогам двух прокатов Степанова и Букин набрали 199,43 балла.
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Второе место заняли Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступающие за Испанию (174,42). Пара из США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко замкнули призовую тройку. (174,21). Два других российских дуэта Софья Евдокимова - Егор Базин (164,66) и Аннабель Морозова - Андрей Багин (133,58) заняли четвертое и девятое места соответственно.

Напомним, что Александра Степанова и Иван Букин допустили ошибку в ритм-танце накануне, поэтому были очень рады чистому и эмоциональному исполнению произвольного танца.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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- Мы давно не ошибались. Давно не делали таких грубых ошибок, как в короткой программе, из-за чего очень сильно потеряли в баллах. Это нас покачнуло. Был дискомфорт, мы по-другому ощущали себя. Но приняли это как урок. И мы справились, - отметила партнерша после выступления. - Это была такая проверка на прочность. Вся наша команда была с нами. Главное было не нагонять волнение, не загонять себя в угол из-за того, что нам нужно было реабилитироваться. Мы вышли с правильным настроем, и прокат получился.

Степанова и Букин установили новый рекорд мира в произвольной программе - 124,24 балла.

- Мы думаем не о рекордах, - отметила Александра Степанова. - Главная и самая важная оценка- от тренеров. А они поблагодарили за прокат.

Отметим, что Степанова - Букин впервые в карьере пробились в финал Гран-при.

Спорт Фигурное катание
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