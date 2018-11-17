Утверждены показатели для расчета эффективности властей в регионах

Перечень показателей для оценки эффективности работы региональных органов исполнительной власти увеличен на девять пунктов. Теперь в нем 24 показателя.

Указ о расширении перечня был подписан в прошлом году президентом. Кабмин подготовил методику расчета новых показателей эффективности. Сегодня постановление правительства, которым они утверждаются, опубликовано на сайте кабмина.

В пояснительных документах говорится, что все 24 показателя отражают основные сферы деятельности региональных властей по таким направлениям, как увеличение уровня социально-экономического развития и высокие темпы наращивания экономического потенциала территорий.

Среди новых пунктов - показатель, который характеризует качество и доступность услуг ЖКХ.

Постановление также прописывает основные понятия, источники информации и формулы, необходимые для расчета показателей.