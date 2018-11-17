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17.11.2018 19:56
Рубрика: В мире

В Аргентине объявят траур после находки подлодки San Juan

Текст: Александр Саможнев

В Аргентине будет объявлен национальный траур после обнаружения затонувшей год назад подводной лодки San Juan, сообщил министр обороны страны Оскар Агуад.

"После получения подтверждения о находке судна будет объявлен национальный траур. Флаги приспустят по всей стране", - информировал министр.

Фото: EPA-EFE/ARGENTINA NAVY
ВМС Аргентины сообщили об обнаружении затонувшей подлодки San Juan

Напомним, в ночь на субботу ВМС Аргентины сообщили об обнаружении субмарины при помощи американской компании Ocean Infinity.

В ходе поисков был задействован глубоководный дистанционно управляемый аппарат, в результате чего на глубине восьмисот метров был найден крупноразмерный предмет длиной порядка шестидесяти метров. Нахождение подлодки должно подтвердить норвежское судно Seabed Constructor.

В мире Южная Америка Аргентина
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