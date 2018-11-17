В Госдуме оценили планы США и Украины противостоять "Северному потоку-2"

Майку Помпео нужно думать о своих проблемах, а Украине надо сесть за стол переговоров. Таким образом в Госдуме ответили на заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон совместно с Киевом намерен работать над остановкой реализации проекта "Северный поток-2".

Комментируя слова госсекретаря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что все идет по графику, и он не сомневается, что проект будет запущен вовремя.

- Поэтому Помпео надо думать о своих проблемах, а Украине просто сесть за стол переговоров и обсуждать условия транзита газа через страну так, чтобы это было на рыночных условиях, а не при помощи политических демаршей, - цитирует слова Ананских RT.

В Госдуме напомнили о том, что для Европы важнее выгоды от российского проекта, чем "политическое давление заокеанских друзей". По словам Ананских, в Америке мечтают запустить свой газ в Европу, но он дороже и невыгоден, поэтому европейцы этого не хотят.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала другое заявление США о планах "остановить" газопровод "Северный поток-2". По ее словам, подобная риторика - вмешательство в дела Евросоюза.