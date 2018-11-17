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17.11.2018 11:59
Рубрика: Общество

В Рособрнадзоре рассказали, как сдать ЕГЭ без репетитора

Текст: Ксения Колесникова
Задания ЕГЭ не содержат ничего, что выходило бы за рамки школьной программы. Чтобы сдать экзамен, достаточно систематически заниматься на уроках в школе.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

- Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст, - заявил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Рособрнадзор исходит из того, что все знания, необходимые для сдачи экзамена, ученик должен получить в школе. Прибегать ли к дополнительным занятиям, решают сами выпускники и их родители. Рекомендуя заниматься дополнительно, учителя могут пытаться замотивировать учеников, но не стоит воспринимать их слова как обязательные к выполнению.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, по данным последнего исследования Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, в среднем на оплату занятий с репетитором, на кружки и секции российская семья тратит около 25 тысяч рублей за учебный год. О том, что мамы и папы массово продолжают нанимать репетиторов, заявил примерно каждый пятый родитель.

- Для кого-то обращение к репетиторам и внеклассные занятия - дополнительная мотивация для систематической подготовки к ЕГЭ, это помогает им разработать индивидуальную стратегию подготовки к экзаменам, - отметил Анзор Музаев. - Однако успешно подготовиться и сдать экзамены можно и без репетиторов, что показывает опыт значительного числа стобалльников ЕГЭ, - отметил Анзор Музаев.

Вся информация для подготовки к итоговым экзаменам публикуется перед началом учебного года на сайте Федерального института педагогических измерений: демонстрационные варианты заданий, важные документы.

- Есть качественные и при этом бесплатные тренировочные ресурсы, прежде всего, Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ. Каждый год Рособрнадзор выпускает видеоконсультации разработчиков. Есть достаточно материалов, которые помогут успешно готовиться к экзаменам, не прибегая к платным услугам, - считает замглавы Рособрнадзора.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Анзор Музаев призвал не нагнетать лишний ажиотаж вокруг темы репетиторства при подготовке к ЕГЭ.

- Эта тема, безусловно, существует. Только раньше к репетиторам обращались, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в вуз, а сейчас вузы принимают абитуриентов на основе результатов ЕГЭ. Конечно, и выпускники, и их родители волнуются, хотят выйти на максимальный результат, - отметил Анзор Музаев. Но успех далеко не всегда обеспечат услуги репетиторов. Не менее важна конструктивная обстановка дома и поддержка родителей.

Напомним, "рекордсмен" ЕГЭ, 400-балльник Руслан Салимгареев, который поступил в этом году на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова, ранее заявил о том, что готовился к экзаменам без репетиторов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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