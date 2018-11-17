Во Франции 227 человек пострадали в ходе акций протеста

Свыше двухсот человек, в том числе десять полицейских, пострадали в ходе протестов против повышения цен на бензин, проходящих по всей территории Франции, сообщает МВД республики.

В общей сложности в протестных акциях приняли участие 283 тысячи манифестантов. За неповиновение властям были задержаны 117 граждан, из них 75 помещены под стражу для выяснения всех обстоятельств. Активисты также попытались пройти к Елисейскому дворцу, однако были рассеяны стражами порядка.

Протестное движение, которые набирает силу во Франции уже несколько недель, получило название "желтые жилеты" по аналогии со средствами безопасности, которые имеют французские водители.

В текущем году цены на бензин во Франции выросли на пятнадцать процентов, а на дизель - на 23 процента. Ожидается, что с 1 января 2019 года топливо вырастет в цене на несколько евроцентов.