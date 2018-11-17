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17.11.2018 18:03
Рубрика: В мире

Во Франции манифестанты попытались прорваться к Елисейскому дворцу

Текст: Александр Саможнев
Во Франции усилились выступления граждан, связанные с ростом цен на бензин. В Париже манифестанты пыталась прорваться к Елисейскому дворцу, однако были рассеяны усиленными нарядами полиции, которая применила слезоточивый газ, сообщает телеканал France24.
Фото: REUTERS/ Charles Platiau Фото: REUTERS/ Charles Platiau
Фото: REUTERS/ Charles Platiau
Полиции Германии хотят запретить фотографировать демонстрантов

По данным МВД, в акциях протеста приняли участие более 120 тысяч человек.

При разгоне демонстрантов пострадали 47 человек, в том числе погибла одна женщина. Она попала под колеса автомашины на трассе севернее Гренобля. Власти утверждают, что большинство из них получили травмы из-за агрессивных действий автомобилистов, которые добиваются отмены решения правительства о повышении цен на топливо.

Демонстранты перекрыли автомагистрали по всей Франции. Протестное движение "желтых жилетов" началось из-за введения более высоких налогов на бензин. Однако в конечном итоге оно вылилось в протест против политики президента Эммануэля Макрона, отмечает телеканал.

В мире Европа Франция
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