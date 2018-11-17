Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая выиграла этап Гран-при в Москве, рассказала, что за хороший прокат не получит от наставников никаких особенных бонусов и поблажек на тренировках.

Алина Загитова: Возможно, на первой тренировке я не буду делать прокат программ целиком. Выходной у меня будет один, как обычно: шесть дней тренируемся, один - отдыхаем.

Что вас мотивирует?

Алина Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию. Конечно, бывают дни, когда совсем не хочется тренироваться. Но в такие моменты меня поддерживают родные и тренеры.