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17.11.2018 21:40
Рубрика: Спорт

Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию

Текст: Анна Козина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая выиграла этап Гран-при в Москве, рассказала, что за хороший прокат не получит от наставников никаких особенных бонусов и поблажек на тренировках.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Алина Загитова: Удачному каскаду рада больше, чем мировому рекорду

Алина Загитова: Возможно, на первой тренировке я не буду делать прокат программ целиком. Выходной у меня будет один, как обычно: шесть дней тренируемся, один - отдыхаем.

Что вас мотивирует?

Алина Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию. Конечно, бывают дни, когда совсем не хочется тренироваться. Но в такие моменты меня поддерживают родные и тренеры.

Спорт Фигурное катание
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